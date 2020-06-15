Grup Yorum'a yine izin yok

15 Haziran 2020 Pazartesi, 15:16

Grup Yorum’un, üyeleri üzerindeki baskıların sona ermesi ve konser yasaklarının kaldırılması talebiyle başlattıkları ölüm orucunda hayatını kaybeden Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’e ithaf ettikleri konser, İstanbul Valiliği tarafından reddedildi.

Grup Yorum’un Ağustos ayında düzenlemek istediği halk konserine İstanbul Valiliği’nin izin vermemesinin ardından Grup Yorum avukatları, valiliğin kararına yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından konuyu Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Grup Yorum ise sosyal medyadan yaptıkları açıklamada “Konser hakkımız hiçbir yasaklamayla engellenemez. 9 Ağustos günü konserimizi yapacağız” denildi.

Grup Yorum, 9 Ağustos Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda yapmayı planladıkları “Bağımsız Türkiye” Konseri’nin İstanbul Valiliği’nin ‘uygun görülmemiştir’ denilerek başvurularını reddettiğini anımsatarak "Grup Yorum olarak Bölge İdare Mahkemesine 13 Haziran Cuma günü itirazımızı yaptık. Her yasaklamanın karşısında daha güçlü karşılarına çıktık. Bu yasağı sizinde emeklerinizle, birlikte aşacağız. Konser çalışmalarımız bu süreç bitene kadar devam edecektir. Bu yasağı delmek bizim ellerimizdedir. Konser hakkımız hiçbir yasaklamayla engellenemez. Yenikapı Meydanınında milyonlarla birlikte adalet talebimizi haykıracağız...9 Ağustos günü konserimizi yapacağız! Sizleri de zafer halayımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Grup Yorum’un üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek konser yasaklarının kaldırılması talebiyle başlattıkları ölüm orucunda yaşamlarını yitirmişti.