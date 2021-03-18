G.Saray’da Terim’in krize izin vermemesiyle moraller düzeldi

18 Mart 2021 Perşembe, 02:00

1 hafta önce 3 gün boyunca Galatasaray’ın resmi platformlarında tecrübeli hocanın fotoğrafı yer almamıştı. Bu durum taraftarlarda soru işaretleri yaratırken Belhanda’nın paylaştığı Florya’ya veda fotoğrafında Terim’in moralsiz görüntüsü dikkat çekmişti.

KRİZE MÜSAADE ETMEDİ

Sarı-Kırmızılılar, o fotoğraftan 1 gün sonra Kayserispor deplasmanına çıkarken, tüm gözlerin çevrildiği Terim, “Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmem. Aslolan Galatasaray’dır” dedi. Tecrübeli hoca, “uçak-kabin görevlisi” örneğiyle, kriz anlarında camianın kendisinin yüzüne odaklandığını belirtip, “Benim enerjim, sinerjim hiçbir zaman düşmez” diyerek “Merak etmeyin kontrol bende” mesajını verdi.

TERİM’İN YÜZÜ GÜLÜYOR

Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk yolunda son virajlarda aldığı başarılı neticelere vurgu yapan Terim’in, Belhanda olayından 1 hafta sonra Florya’da yüzünün güldüğü fotoğraflar, Galatasaray camiasına şampiyonluk yarışı için moral verdi. Deneyimli hoca, futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde, Belhanda’nın ayrılığının takım içinde moral bozukluğu yaratmamasını sağladı.

ZEMİN İÇİN 1 AYRILIK DAHA!

Galatasaray’da Türk Telekom Stadı’nın bozuk zeminiyle ilgili bir ayrılık daha yaşandı. Sahadaki sıkıntılar nedeniyle yönetimi eleştirdiği için Belhanda’nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Sarı-Kırmızılı kulüp dün de Türk Telekom Stadyumu İşletme Direktörü Murat Ersoy ile yollarını ayırdığını açıkladı.

FEGHOULİ 11’E DÖNÜYOR

Sakatlığını atlattıktan sonra yedek bekleyip oyuna sonradan giren Feghouli’nin, yarın Ç.Rizespor’la oynanacak maçta sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Kayserispor karşısında Onyekuru’nun attığı 2. golde şık bir asiste imza atan Cezayirli futbolcu, geride kalan sezonların son bölümlerinde performansını artırıp Sarı-Kırmızılılara önemli katkı sunmuştu.

POLAT’A ‘ADAY OL’ ÇAĞRISI

Galatasaray’da mayıs ayında yapılması planlanan seçim için Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca’nın adaylığını açıklamasının ardından sıcak bir gündem yaşanıyor. Kulislerde konuşulan son gelişme; Sarı-Kırmızılı camiadan bazı isimlerin, eski başkan Adnan Polat ile görüştüğü ve yeniden aday olması için çağrı yaptığı yönünde.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun Galatasaray Kulübü başkan adaylığını önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

DİVAN KURULU 21 MART’TA

Galatasaray Kulübü’nün mart ayı divan kurulu toplantısı, bu pazar günü saat 13.30’da video konferans yöntemiyle yapılacak.