G.Saray'ın transferlerinde doğum tarihi detayı! Terim istemişti!
Transferlerde dikkat çeken nokta Galatasaray’ın her 3 futbolcunun da doğum tarihini yazarak açıklamasına başlaması oldu.
Galatasaray son 12 saatte transferde fırtına estirdi ve 3 yabancı futbolcuyu birden KAP’a bildirdi.
Önce Romanya’nın yeni yeteneklerinden Hagi Futbol Akademisi patentli orta saha Alexandru Cicaldau açıklandı. Ardından Fransa’nın Rennes takımından 20 yaşındaki bek oyuncusu Sasha Boey KAP’a duyuruldu. Son olarak da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile görüşmelerin başladığı açıklandı.
ÖNCE DOĞUM TARİHİ YAZILDI
Tüm bu bildirimlerde dikkat çeken nokta ise Galatasaray’ın her 3 futbolcunun da doğum tarihini yazarak açıklamasına başlaması oldu. Cimbom’un yeni yabancılarından Sasha Boey 20, Alexandru Cicaldau 24, Patrick van Aanholt ise 30 yaşında.
Bu durum Fatih Terim’in PSV Eindhoven yenilgisi ardından yaptığı açıklamayı da doğrulamış oldu. Deneyimli teknik adam 5-1 biten maç sonrası “Galatasaraylılar neden 3 sene istediğimizi daha iyi anlamışlardır. Bundan sonra alacağımız futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine bakacağız” ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: Ajansspor
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