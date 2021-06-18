Gümrükçü: İkinci dönem için varım

Gümrükçü: İkinci dönem için varım
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, iki yıllık başkanlık döneminde ilçeye birçok hizmet yaptığını, ifade ederek, ikinci dönem adaylığı için göreve hazır olduğunu söyledi.
Çiğli Belediyesi’ne ikinci döneme de aday olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Biz aday olduğumuzun açıklandığı gün Çiğli’de ikinci döneme aday olduğumuzu açıkladık. Bu aynı zamanda siyasi hedef. İki dönem belediye başkanlığını üst üste yapan yok. Bu bizim için politik hedef. Tüm arkadaşlar söylerler, iki dönem üst üste yapılması gereken bir süreç ki ektiğinizi biçebilesiniz. Üçüncüde gözümüz yok. Allah büyük. İki dönemden aşağı bu işin yapılması zor” dedi.
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