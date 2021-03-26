Günel: Davutlar hizmetle değişiyor

Günel: Davutlar hizmetle değişiyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile birlikte Davutlar Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Milletvekili Yıldız, Başkan Ömer Gu¨nel ve CHP’li yöneticilere teşekku¨r eden Davutlar mahalle muhtarı Erol Yağcıoğlu, “Davutlar yıllardır alamadığı hizmeti bu dönemde alıyor ve değişiyor. Çalışmalardan vatandaşlarımız oldukça memnun” dedi.
Davutlar Alevi Ku¨ltu¨r Derneği Cemevi’ni de ziyaret eden CHP’li vekil ve Başkan Gu¨nel, dernek yönetimi ve u¨yeleri ile sohbet etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ömer Gu¨nel “Kuşadası Belediyesi olarak her göru¨şe, her du¨şu¨nceye saygı duyuyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yu¨ru¨tu¨yoruz” dedi.
CHP Aydın Milletvekili Hu¨seyin Yıldız ise “Başkan Ömer Gu¨nel’in başkanlığında tu¨m kentte olduğu gibi Davutlar’da da çok gu¨zel işlere imza atıyor. Başkanımız herkese eşit yaklaşıyor ve yatırımları da bu doğrultuda yapıyor” dedi.
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