Gürün’den çiftçilere ceviz fidanı desteği

Gürün’den çiftçilere ceviz fidanı desteği
“Toprağını Satma Ürününü Sat” sloganı ile üreticiye destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak 78 bin adet ceviz fidanı dağıttı.
Doğru tarım uygulama esasları dahilinde yapılan ceviz fidanı yetiştiriciliği yapmak isteyen u¨reticilere yu¨zde 50 hibeli olarak ceviz fidanı desteklemesine devam ediyor. Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi adına yu¨ru¨ttu¨kleri projelerin bu¨yu¨yerek devam edeceğini ifade eden Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gu¨ru¨n, bugu¨ne kadar 129 Bin adet zeytin, incir, kestane ve ceviz fidanı desteklemesi yaptıklarını söyledi. Gu¨ru¨n, “Kentimizin verimli toprakları, başat u¨ru¨nleri ile bir tarım kenti. Bu¨yu¨kşehir belediyesi ailesi olarak u¨reticilerimizin her zaman yanındayız. Tu¨rkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi, Tarım laboratuvarı, Meyve Sebze Kurutma Tesisi, Alım Garantili Çiçek Üretimi, kıl keçisi, tru¨f mantarı, ipekböcekçiliği yetiştiriciliği, sakız ağacı, Koku Vadisi projeleri ile u¨reten köylu¨mu¨zu¨n yanındayız. Ayrıca kooperatiflerimize de destekliyor birleşerek u¨retim yapmalarını sağlıyoruz. Topraklarımız birçok u¨ru¨ne elverişli. Ceviz de bunlardan bir tanesi. Ceviz, kestane ve incir hem yaşken hem de kurutularak tu¨ketilebilen ve uzun su¨re saklanabilen katma değeri yu¨ksek u¨ru¨nlerden. Üreticilerimize alternatif u¨ru¨nler sunarak toprağından daha fazla gelir elde etmesini ve toprağına sahip çıkmasını sağlayacağız” dedi.
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