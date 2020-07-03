Gürün’den çiftçilere ceviz fidanı desteği

03 Temmuz 2020 Cuma, 08:31

Doğru tarım uygulama esasları dahilinde yapılan ceviz fidanı yetiştiriciliği yapmak isteyen u¨reticilere yu¨zde 50 hibeli olarak ceviz fidanı desteklemesine devam ediyor. Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi adına yu¨ru¨ttu¨kleri projelerin bu¨yu¨yerek devam edeceğini ifade eden Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gu¨ru¨n, bugu¨ne kadar 129 Bin adet zeytin, incir, kestane ve ceviz fidanı desteklemesi yaptıklarını söyledi. Gu¨ru¨n, “Kentimizin verimli toprakları, başat u¨ru¨nleri ile bir tarım kenti. Bu¨yu¨kşehir belediyesi ailesi olarak u¨reticilerimizin her zaman yanındayız. Tu¨rkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi, Tarım laboratuvarı, Meyve Sebze Kurutma Tesisi, Alım Garantili Çiçek Üretimi, kıl keçisi, tru¨f mantarı, ipekböcekçiliği yetiştiriciliği, sakız ağacı, Koku Vadisi projeleri ile u¨reten köylu¨mu¨zu¨n yanındayız. Ayrıca kooperatiflerimize de destekliyor birleşerek u¨retim yapmalarını sağlıyoruz. Topraklarımız birçok u¨ru¨ne elverişli. Ceviz de bunlardan bir tanesi. Ceviz, kestane ve incir hem yaşken hem de kurutularak tu¨ketilebilen ve uzun su¨re saklanabilen katma değeri yu¨ksek u¨ru¨nlerden. Üreticilerimize alternatif u¨ru¨nler sunarak toprağından daha fazla gelir elde etmesini ve toprağına sahip çıkmasını sağlayacağız” dedi.