Gül'den yıllar sonra 30 Ağustos mesajı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 yıl sonra ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’nci yıldönümünde bir kutlama mesajı paylaştı.
Abdullah Gül, sosyal medya hesabı Twitter aracılığıyla paylaştığı mesajında "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun, bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Abdullah Gül, 30 Ağustos ile ilgili en son kutlama mesajını 5 yıl önce yayımlamıştı. Gül, Cumhurbaşkanlığı görevinde olduğu o yıldaki mesajında "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; tarihi şan ve zaferlerle dolu kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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