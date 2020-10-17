Gülen’e ‘sana ihtiyacımız var’ diyen isim üst düzey görevde

17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

FETÖ lideri Fethullah Gülen’e “sana ihtiyacımız var” diyerek ülkeye dönme çağrısı yapan yönetmen Murat Uygur’un, Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı olarak üst düzey görev yaptığı ortaya çıktı.

OdaTV’nin haberine göre, Suriye’deki savaştan kaçışı konu alan “Kaçış” filminin yönetmeni Murat Uygur, 2014 yılında Kuranıkerim dağıtımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “hayır” niyetiyle yaptığını söylemişti. Bu sırada vatandaşlardan “şov yapıyorsun” tepkisiyle karşılaşan Uygur, o dönemde gündeme gelmişti. Murat Uygur’un Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı görevine kadar yükseldiği öğrenildi. Uygur’un 2013’te attığı Gülen tweeti ise sosyal medyada gündem oldu. Uygur o tweet’inde FETÖ liderine çağrı yaparak “Sayın Fethullah hoca efendimiz yeter artık özledik bu hasretlikten bitsin, ülkene geri dön, sana ihtiyacımız var hoca efendimiz” diye yazmıştı. Twitter hesabını halen aktif şekilde kullanan Uygur’un bu paylaşımını silmemesi ise dikkat çekti.