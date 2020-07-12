Gülistan’ın ailesi çarşamba günü Soylu ile görüşecek

12 Temmuz 2020 Pazar, 12:12

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun arandığı Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde, 184'üncü gününde suya altında yapılan arama çalışmaları İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulmuştu. Bu gelişmeden sonra aile, Doku'nun bulunması için Diyarbakır’dan Tunceli’ye taşınacaklarını açıklamıştı.

Abla Aygül Doku, aile olarak İçişleri Bakanı Soylu ile görüşmek için Çarşamba günü Ankara'da randevu aldıklarını belirterek, "Bakan bey aradı. Çarşamba günü Tunceli'de olmayacağız. Ankara'da bakan bey ile görüşeceğiz. Görüşmeye, ben, annem, teyzem, dayım, abim ve amcam gideceğiz. Taleplerimizi dile getireceğiz. Bütün sorunlarımızı orada anlatacağız. Süreci değerlendirip Gülistan'ın nasıl bulabileceğimizi konuşacağız" dedi.