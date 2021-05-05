Gülten Akın Mektup Ödülü için süreç başladı

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Ödüle başvurmak isteyenler mektuplarını, 14 Haziran-27 Ağustos tarihleri arasında teslim edebilecekler. Herkese açık olan Mektup Ödülü’nde konu; Gülten Akın’ın kuvvetli bir etik hatırlatmayı da içeren “Yanlış mı belledim, insan sorumluluktur” dizesinin odağında; anlamak, anlatmak, anlaşılmak isteğini içeriğinde taşıyan; dünyada, kendinden ve ötekinden sorumlu olmanın anlamını sorgulayan, cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlara ilişkin olacak.

Katılımın rumuz ile yapılacağı ödüle, dosya halinde iki mektup ile başvuru yapılması gerekiyor. Mektup Ödülü’ne başvurmak isteyenler başvuru formunu, Nilüfer Belediyesi’nin tüm kütüphanelerinden, www.nilufer.bel.tr veya Nilüfer Kütüphane sosyal medya adreslerinden bilgisayar çıktısı olarak temin edebilecek. “2021 Yılın Yazarı: Gülten Akın Mektup Ödülü”nde büyük ödül 3 bin TL olacak. Ayrıca bin TL değerinde 5 mansiyon ödülü de verilecek.