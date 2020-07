Gümüşdağ: Başakşehir Türk futbolunda devrim yaptı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 00:40

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Gerçekten inanılmaz yoğun bir yıl. Müthiş bir mutluluk, büyük bir zafer. Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı. Ama sayıları az, inançları çok Başakşehir taraftarı da hiç pes etmedi, hiç yılmadı. Her zaman bu mutluluğu bize inanarak yaşattılar ve desteklediler” dedi.

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulübün kurulmasının ardından 6 yılın 4’ünde şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını belirten Göksel Gümüşdağ, “Öncelikle kızım ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın çocukları neden yanımdalar. Bunlar bizim en küçük baykuşlarımız. Onun için her maçta bizimle beraberler. Onlar için de çok mutlu bir gün. Öncelikle sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yıllardır takip ediyorsunuz. Kar, kış demeden yoğun bir tempo. 6 senenin 4 senesi kıl payı kaçan şampiyonluklar. Tabii kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Büyük bir mücadele gösterdik. Gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da 6’ncı yılımızda, 6’ncı yaşında Türkiye’nin 6’ncı şampiyonu Başakşehir oldu. Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun. Aynı zamanda Avrupa’da da son 16’da bir rövanş maçımız var. İnşallah Kopenhag’daki rövanş maçını da geçip, bütün Türkiye’ye Türk bayrağını dalgalandıracak bir mutlulukla dönüp, Türkiye’ye armağan ederiz. Bundan sonra üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Başakşehir, 6 yıldır istikrarın takımı oldu. Hep planlı, programlı oldu. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Dolayısıyla her zaman zirveyi zorlayan, istikrarını koruyan, centilmenlikten asla uzak kalmayan, saha içinde kalmak isteyen, futbolun sadece futbol olduğunu bilen, bunun bir oyun olduğunu hisseden oyuncular, teknik direktörler ve yönetim anlayışındayız. Dolayısıyla rakiplerimizin hepsine renk verdikleri için, sonuna kadar mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"MAĞLUBİYETE RAĞMEN BİZİ KONVOYLARLA BURAYA GETİRMİŞLERDİ"



Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda kaybedilen Konyaspor maçının ardından taraftarların kendilerine verdiği desteği de hatırlatan Gümüşdağ, “Gerçekten inanılmaz yoğun bir yıl. Müthiş bir mutluluk, büyük bir zafer. Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı. Ama sayıları az, inançları çok Başakşehir taraftarı da hiç pes etmedi, hiç yılmadı. Her zaman bu mutluluğu bize inanarak yaşattılar ve desteklediler. Konya maçına döndüğümde çok duygulandım. 12 hafta namağlup gelen bir takım, iyi oynayan bir Konyaspor’a maçı kaybetmişti. Ona rağmen konvoylarla bizi buraya getirdiler. Ben bir kez daha tüm Başakşehir Futbol Kulübü’ne, yönetim kuruluna, teknik direktörümüz Okan hocamıza, ayrıca geçmişte hocalığımızı yapan Abdullah Hoca’ya, geçmişte bu takımın 4 yıl kaptanlığını yapan Emre Belözoğlu kardeşime, burada oyunculuğu olmuş ve bugün farklı farklı kulüplerde olan Başakşehir forması giymiş tüm futbolcu kardeşlerime, Başakşehir’e gönül veren, dua eden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.