Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un transfer yasağı kaldırıldı.
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un transfer yasağı kaldırıldı.
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 milyon TL nakit ödeme yapılarak transfer yasağının kaldırıldığını kaydetti. Başkan Olgun paylaşımında, "Gümüşhanespor sevdalılarının beklediği anı yaşıyoruz. Tam 27 dosya. Puan silme tehdidini son ana kadar yaşadığımız, transfer tahtasının açılmasının çok zorlu olduğu bugün yaklaşık 1 milyon lira nakit ödeme yaparak transfer tahtasını açtığımızı duyuruyorum. İsmimizin ön plana çıkarıldığı günden bu ana kadar elimizden geleni yapacağımıza söz verdiğimiz Gümüşhanespor sevdalılarının gözü aydın olsun. Takımımıza yapacağımız birkaç takviye ile önümüzdeki haftalarda daha iddialı Gümüşhanespor'u izleteceğiz" ifadelerine yer verdi.
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