Güncel çocuk kitaplarında bu hafta

11 Aralık 2020 Cuma, 12:10

Benim Babam Kötü Örnek / Aslı Tohumcu/ Resimleyen: Mavisu Demirağ / Can Çocuk Yayınları / 2020 / 44 s. / 4+

Ne zaman farklı, adil, eşitlikçi bir tavır sergileseniz “yakaladığı” konfordan ödün vermek istemeyenlerden duyacağınız ilk söz “kötü örnek” olmaktır. Hayatın her alanında, özellikle aile içinde, yazık ki çoğunlukla böyledir. Aslı Tohumcu, çocuğun gözünden aileye bakarken “alıştığımız”, değiştirmeye yanaşmadığımız erkek egemen aile içi rollerimiz için de sıkı bir eleştiri getiriyor. Baştan sona gülümsetirken düşündüren, son tümcesine kahkahamızla eşlik ettiğimiz öyküyü başarılı desenleriyle renklendiren Mavisu Demirağ’ın adını da kapakta, yazarın adıyla birlikte görmek ne güzel bir incelik!..

Nice Nine’nin Zeytini / Şafak Okdemir / Çınar Yayınları / 2020 / 68 s. / 8+

Anadolu insanı, çınarı, zeytini, başka kimi ağaçları kutsal bilir; dalına yaprağına zarar gelmesin ister. Ondandır ülkemizin dört bir yanını süsleyen binlerce yıllık dostlarımızın ayakta kalışı. Ne ki son yıllarda yaşadıklarımız yöre insanının bütün direnmelerine karşın bu değerlerimizin birçoğunun elimizden kayıp gitmesine yol açtı. Şafak Okdemir, yazıp resimlediği öyküsünde Nice Nine’nin ölümsüz ağacının yerinden yurdundan edilişinin öyküsünü beş ayrı kahramanın gözünden anlatırken bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için de sesini yükseltiyor.

Çiçek Kurtarma Operasyonu / Çöp Dedektifleri / Paul A. Reynolds / Resimleyen: Peter H. Reynolds / Türkçeleştiren: Gülüzar Yıldırım / Uyurgezer Kitap / 2020 / 48 s. / 7+

Kasabada Büyük Çiçek Festivali var. Peki, yarışacağımız çiçeğimizi sıkışmış pencere yüzünden sulayamazsak nasıl birinci olacağız? Pencereyi açamıyor, bahçeden üçüncü kattaki saksıya hortumla su tutamıyorsak başka ne yapabiliriz? İkizlerimiz Sidney ve Simon, açıyorlar “merak günlüğü” dedikleri defter ve tabletlerini, başlıyorlar hipotez üretmeye (Hipotez nedir derseniz, sondaki sözlük bölümünde sizi bekliyor). Hipotezlerini deneyleriyle sınıyorlar, araştırmalarını gözlemleriyle destekliyorlar ve bilime meraklı kişilere soruyorlar: Mucit annelerine, bilimsel konularda şiir yazmaya bayılan şair babalarına, mühendis İşsever amcalarına, “Bilimi, teknolojiyi, mühendisliği, matematiği ve sanatı birlikte kullanmalıyız,” diyen öğretmenleri Maviş Hanım’a. İkizler çözümlerini ararken biz de onlarla birlikte, Da Vinci ve Arşimet’i dinliyor, burgulu pompa modelini öğreniyoruz.

Sidney, Simon ve ebeveynlerinin sloganı, “İşler zora girdiğinde, yaratıcılık harekete geçer” artık bizim de sloganımız olmuşken merakla serinin Türkçeleştirilmiş ikinci kitabını da okuduk. Çöp Dedektifleri macerasında İkizler, okyanustaki çöplerden hastalandığı için akvaryuma getirilen yeşil denizkaplumbağası Çimen’le tanışınca “çöp” konusuna takılıyorlar. Evlerinde, okulda, kasabada ne kadar çöp çıkardıklarının hesabını yapmaya başlıyorlar. Tabii ki daha az çöp çıkarmak için çözüm ararken hem bilimsel hem sanatsal üretimler yapıyorlar. İki kanaldan ulaştıkları sonuçlar da doyurucu. Bize de esin verdiler.