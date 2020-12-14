Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

14 Aralık 2020 Pazartesi, 13:06

Görsel: BBC

Yılın son güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. 2020'nin en önemli gök olayları arasında gösterilen güneş tutulmasında ay güneşin tam ortasında neredeyse tamamını kaplayacak. Güneş tutulması, 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEMEYECEK

Yılın son güneş tutulması Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Antarktika, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Türkiye'de ise güneş tutulması görülemeyecek.

BBC'de yer alan habere göre tutulma yalnızca Şili ve Arjantin'den izlenecek olsa da internet sayesinde tüm dünyada Güneş tutulmasını görebileceğiz.

Salgın yaşanmasaydı, birçok kişi Şili ve Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde bu doğa olayını izlemek için buluşabilirdi.

Ancak 2020 yine yapacağını yaptı ve birçoğumuz bu olayı da internetten izlemek zorundayız.

Eğer Güneş tutulmasını yerinde izleyecek kadar şanslıysanız, Güneş'e doğrudan bakmamanız gerektiğini unutmayın ve bir koruyucu kullanın.

24 dakika içerisinde, Yeni Ay, Güneş'in Dünya'ya bakan yüzünden geçiş yapacak. Greenwich'den gökbilimci Tania de Sales Marques, "2 dakika 9,6 saniye" boyunca Güneş'in yüzü tamamen örtülecek" diyor:

"Ay, Güneş'ten 400 kat daha küçük ancak bize daha yakın olduğu için büyük görünüyor ve Güneş'in bize bakan yüzünü tamamen kapatabiliyor."

Bu anlarda, Güney Amerika'nın en güney ucunda gün ortasında tüyler ürpertici bir karanlık yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır. Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemelidir.