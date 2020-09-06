Güneş’in yüksek çözünürlüklü yeni görüntüleri: 50 kilometre kadar ufak olan detaylar görülüyor

06 Eylül 2020 Pazar, 18:01

Geliştirilen teleskobun yeni görüntülerinde, Güneş yüzeyindeki kızgın faaliyetler arasında genişliği 50 kilometre kadar ufak olan detaylar bile seçilebiliyor.

Leibniz Güneş Fiziği Enstitüsü’nde (KIS) fizikçi ve GREGOR’da çalışan baş bilim insanı Lucia Kleint, “Bu çok heyecan verici ama aynı zamanda son derece zorlu bir projeydi. Mümkün olan en iyi görüntü kalitesine ulaşmak için, sadece bir yıl içinde optik, mekanik ve elektronik donanımları tamamen yeniden tasarladık” dedi.

KIS

KIS’in internet sitesindeki bir gönderiye göre bilim insanları, İspanya’da Mart ayında uygulanan yasaklar esnasında gözlemevinde mahsur kalmışlar. Zamanlarını boşa harcamak yerine işe koyularak, optik laboratuvarı hazırlamışlar.

Bir ayna çiftinin oluşturduğu ve bulanık ile bozuk görüntülerle sonuçlanan iki önemli sorunu (püskül ve astigmatlık) düzeltmeyi başarmışlar. Optik laboratuvarının tasarımı yüzünden ve buradaki kısıtlı alan yüzünden; bu aynaların tümüyle, eksen dışı parabolik aynalarla değiştirilmesi ve insan saçının 1o binde biri kesinlikte cilalanması gerekiyormuş.

KIS

Kar fırtınaları, o zamanlar gözlemleri bir süreliğine aksatsa da; İspanya Temmuz ayında normale döndüğünde, GREGOR takımının yaptığı ilk şey güncelleştirilmiş teleskobu çalıştırmak olmuş.

Kaynak: popsci.com