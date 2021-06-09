Güney Kore’de 5 katlı bina devrildi: 9 ölü, 8 yaralı
Güney Kore'de, 5 katlı binanın yıkım sırasında bir otobüsün üzerine devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Güney Kore’nin Gwangju kentinde 5 katlı binanın yıkım sırasında bir otobüsün üzerine devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Güney Kore’nin güneybatısında yer alan Gwangju kentinde 5 katlı bir bina yıkım sırasında otobüsün üzerine devrildi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer, feci kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekipleri enkazda çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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