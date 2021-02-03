Güney Kore’de kediler ve köpekler de karantinaya alınacak
Güney Kore Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri Covid-19 semptomu gösteren kedilerin ve köpeklerin karantinaya alınacağını açıkladı.
Güney Kore'de Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı koronavirüs semptomu gösteren kedilerin ve köpeklerin yeni yönergeler kapsamında karantinaya alınacağını açıkladı.
NTV'nin haberine göre bakanlık, Covid-19 virüsü taşıdığından şüphelenilen evcil hayvanlar için bir test ve karantina protokolü geliştirdiğini söyledi.
Duyuru, Güney Gyeongsang Eyaleti, Jinju'da yaşayan bir kedinin 24 Ocak'ta koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından geldi.
NADİR GÖRÜLÜYOR
Covid-19’a yakalanma vakalarının nadir görüldüğü belirtilen evcil hayvanların, eğer semptom gösterirlerse sağlık yetkilileri ya da veterinerler tarafından teste tabi tutulacağı belirtildi.
Evcil hayvanların Covid-19 test sonuçları açıklanana kadar ise dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek.
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