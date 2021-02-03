Güney Kore’de kediler ve köpekler de karantinaya alınacak

03 Şubat 2021 Çarşamba, 16:57

Güney Kore'de Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı koronavirüs semptomu gösteren kedilerin ve köpeklerin yeni yönergeler kapsamında karantinaya alınacağını açıkladı.



NTV'nin haberine göre bakanlık, Covid-19 virüsü taşıdığından şüphelenilen evcil hayvanlar için bir test ve karantina protokolü geliştirdiğini söyledi.

Duyuru, Güney Gyeongsang Eyaleti, Jinju'da yaşayan bir kedinin 24 Ocak'ta koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından geldi.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Covid-19’a yakalanma vakalarının nadir görüldüğü belirtilen evcil hayvanların, eğer semptom gösterirlerse sağlık yetkilileri ya da veterinerler tarafından teste tabi tutulacağı belirtildi.

Evcil hayvanların Covid-19 test sonuçları açıklanana kadar ise dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek.