Güney Kore'den koronavirüs ilacı kararı

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, koronavirüs ile mücadelede etkili olduğu konuşulan Remdesivir isimli ilacın ithalatına izin verdi.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2020 Çarşamba, 08:10
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadeleye devemeden Güney Kore, Covid-19’un ilacıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, bir süredir uluslararası kamuoyunun gündeminde olan Remdesivir isimli ilacın ithalatına izin verdiğini duyurdu. Covid-19’un tedavisi için Gilead Sciences Inc. isimli şirketin geliştirdiği ilacın alınmasına izin veren kuruluş, diğer bakanlıklarla birlikte Kore Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’yle de ortak bir şekilde çalışılacağını açıkladı.




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