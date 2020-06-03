Güney Kore'den koronavirüs ilacı kararı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 08:10

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadeleye devemeden Güney Kore, Covid-19’un ilacıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, bir süredir uluslararası kamuoyunun gündeminde olan Remdesivir isimli ilacın ithalatına izin verdiğini duyurdu. Covid-19’un tedavisi için Gilead Sciences Inc. isimli şirketin geliştirdiği ilacın alınmasına izin veren kuruluş, diğer bakanlıklarla birlikte Kore Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’yle de ortak bir şekilde çalışılacağını açıkladı.







