Güney Kore'den koronavirüs ilacı kararı
Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, koronavirüs ile mücadelede etkili olduğu konuşulan Remdesivir isimli ilacın ithalatına izin verdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadeleye devemeden Güney Kore, Covid-19’un ilacıyla ilgili yeni bir karar aldı.
Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, bir süredir uluslararası kamuoyunun gündeminde olan Remdesivir isimli ilacın ithalatına izin verdiğini duyurdu. Covid-19’un tedavisi için Gilead Sciences Inc. isimli şirketin geliştirdiği ilacın alınmasına izin veren kuruluş, diğer bakanlıklarla birlikte Kore Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’yle de ortak bir şekilde çalışılacağını açıkladı.
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