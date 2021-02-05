Güney Koreli aday Dünya Ticaret Örgütü başkanlığı yarışından çekildi

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) başkanlığı için adaylığını koyan Güney Koreli Yoo Myung-hee adaylıktan çekildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2021 Cuma, 12:18
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WTO'nun Kasım ayında bir araya gelerek Nijeryalı Ngozi Okonjo-Iweala'yı başkan seçmesi bekleniyordu. Ancak bu adayın eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından veto edilmesi üzerine WTO Kasım ayında yapacağı toplantıyı erteledi.

ABD'nin desteğini alan Yoo yoğun diplomatik baskıya rağmen yarıştan çekilmemişti.

Yoo yaptığı açıklamada "WTO'nun işlevlerini yerine getirmesini sağlamak ve çeşitli diğer faktörleri dikkate alarak adaylığımı çekmeye karar verdim" dedi. Yoo kararı ABD ile de görüştükten sonra aldığını belirtti.

Kaynak: Reuters


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