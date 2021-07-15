Güngören'de kazada ölen gencin ağabeyi: Bile bile bir cinayettir bu

15 Temmuz 2021 Perşembe, 15:58

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, ehliyeti olmayan Sevim Ekinci, Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde otomobilin direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil daha sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Sedat Barlak'a çarptı.

Savrulan otomobil yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle havada savrulan Barlak olay yerinde hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, Barlak'ın 1 hafta sonra askere gideceği öğrenildi.

"KARDEŞİMİ EZMESİNE RAĞMEN KARDEŞİME BAKMIYOR"



Sedat Barlak'ın ağabeyi Ahmet Barlak, "Dün yaşanan kazada benim kardeşim vefat etti. Buna kaza demek için herhalde insan olmamak lazım. Bile bile bir cinayettir bu. Çünkü karşıdaki kişi bir yaya. Oradaki hız limiti 50 kilometre. Kardeşim sağına soluna baktığı halde, yolun karşı tarafına geçmesine rağmen bu araç 150 kilometre hızla yani iki saniye bile sürmeden, kardeşimin kaçma fırsatı olmadan kardeşimi altına alıyor.

Bunla beraber 2-3 tane araca çarpıyor. Bunu bıraktım. Kardeşimi ezmesine rağmen, kardeşime bakmıyor, insanlık dışı hareketler yapıyor. Kız ile erkek yer değiştiriyor. Niye kızın ehliyeti yok diye. Farz et ki kimse görmedi, görüntülere girmedi. Bu nasıl bir insan, bu nasıl bir insanlıktır. Ben bunun için devletime sığınıyorum, devletime güveniyorum. Bunların ikisinin de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum" dedi.

"BEN DEVLETE SIĞINIYORUM"



Barlak, "Bu çocuk askerdi bir hafta sonra askere gidecekti. Hem gelip burada kardeşimi öldüreceksin, üstüne yer değiştirecek devleti kandıracaksın. Ben devlete sığınıyorum, bunun kararını savcılar veriyor. Savcılardan Allah rızası için bunu diliyorum.

Farz et ki bu çocuk senin çocuğun ona göre ceza verin. İnşallah devletimiz buna gereken cezayı verir de en azından yaramıza su serpmese bile bir serinlik serpmiş olur" ifadelerini kullandı. Kazada ölen Sedat Barlak'ın cesedi adli tıptan alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ın Birecik İlçesi'ne gönderildi.