Güreşte milli takım seçmesi

14 Şubat 2021 Pazar, 16:16

Grekoromen Güreş Milli Takımı kamp kadrosunun belirlenmesi için düzenlenen seçmeler İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasında, İstanbul'da Mercury otelde yapılan müsabakalara 100'e yakın sporcunun katıldığı belirtildi. Güreşlerde İstanbul BBSK'li sporcular en fazla altını kazanan kulüp oldu

Sporculara ve görevlilere maçlardan 48 saat önce ve müsabaka öncesi yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapıldığı aktarıldı. Seçmelerin ardından milli takım kampına davet edilen isimler şöyle:

55 kilo: Ekrem Öztürk, Şerif Kılıç, Muhammed Emin Çakır, Ömer Halis Recep.

60 kilo: Ayhan Karakuş, Mustafa Sağlam, Ahmet Uçar, Ahmet Uyar.

63 kilo: Abdurrahman Altan, Mehmet Çeker, Fatih Üçüncü, Veysel Sarıkurt.

67 kilo: Murat Fırat, Enes Başar, Ensar Karabacak, Kadir Kamal.

72 kilo: Cengiz Arslan, Abdullah Toprak, Abdussamed Başar, Yunus Özel.

77 kilo: Yunus Emre Başar, Mehmetcan Daşdemir, Osman Köse, Furkan Bayrak.

82 kilo: Salih Aydın, İsmail Gün, Ali Çelik, Halil İlaslan.

87 kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz, Emrecan Aslan, Emincan Enez.

97 kilo: İbrahim Tığcı, Süleyman Demirci, E. Buğra Demir, İrfan Mete.

130 kilo: Osman Yıldırım, Fatih Bozkurt, Ali Nail Arslan, Ömür Kemal Akbulut.



