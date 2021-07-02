Gurur projesi 'Engelsiz Yaşam Köyü'

Gurur projesi 'Engelsiz Yaşam Köyü'
İzmir Konak Belediyesi’nin Tepecik bölgesinde kurduğu, özel çocuklara ücretsiz hizmet sunan Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü’nde, engelleri kaldıran bir öykü daha yazıldı.
Down sendromlu Ege’nin yürümeyi öğrendiği Engelsiz Yaşam Köyü’nde şimdi de minik Rabia ilk adımlarını attı. Engelsiz Yaşam Köyü ile gurur duyduğunu ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Çocuklarımızın gelişimini izlemek bir belediye başkanına en fazla mutluluk veren hizmetlerden bir tanesi. Onlar için ahşap evler, kafeterya, eğitim atölyeleri, sanat sınıfları yaptık. Meyve bahçeleri ve hayvan barınakları da olacak. Burası cıvıl cıvıl bir Engelsiz Yaşam Köyü haline geldi. Birlikte Konak, diyerek yola çıkmıştık. İşte bu anlayışın en güzel örneklerinden bir tanesi de Engelsiz Yaşam Köyümüz oldu. Bu iş, büyük emek isteyen bir iş. Bireysel olarak eğitim demek, birebir, sabırla, çocuklarımızın hayata bağlanması demek. İki senede dünya kadar iş yaptık. Ama bana en memnun olduğun iş nedir, diye sorarsanız işte burada çocuklarımıza hizmet getirebilmek, onlara pozitif ayrımcılık yapabilmek, eğitimlerine, hayatlarına katkı sunabilmektir. Minik Ege’miz buraya geldiğinde yürüyemiyordu. Burada bireysel eğitim ile kısa zamanda yürümeyi öğrendi. Rabia’mız da burada adım adım hayata karışıyor, her gün daha mutlu bir çocuk olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.
Hayata gözlerini down sendromlu olarak açan özel çocuklardan biri olan 2 yaşındaki Rabia da Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü’nde ikinci ayını geride bıraktı. İlk geldiğinde tek başına yürümekte zorluk çeken, oyunlara katılmak istemeyen ve insanlarla iletişimi oldukça kısıtlı olan Rabia, bireysel özel eğitim ve fizyoterapi sayesinde tek başına yürüyebilen ve diğer insanlarla iletişimi oldukça kuvvetli olan mutlu bir çocuk haline geldi. Eğitimi sırasında merkezi ziyaret eden Başkan Abdül Batur’u karşısında gören minik Rabia, koşarak başkan amcasına sarıldı. Batur’un kucağından inmek istemeyen Rabia, Engelsiz Yaşam Köyü’nü onunla birlikte gezdi.
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