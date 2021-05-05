Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde acı gerçek gün yüzüne çıktı

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 02:16

İstanbul Fatih'teki Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kalmasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan yurttaş ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yurttaşın tramvayı beklediği ve kendisini önüne attığı net bir şekilde görülüyor.