Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde acı gerçek gün yüzüne çıktı
Gündüz saatlerinde haber ajanslarının İstanbul Fatih’te bir kişi tramvayın altında kaldı başlığıyla servis ettiği haberde dramatik gerçek gün yüzüne çıktı. Yurttaşın, kaza sonucu değil intihar ettiği için yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İstanbul Fatih'teki Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kalmasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan yurttaş ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yurttaşın tramvayı beklediği ve kendisini önüne attığı net bir şekilde görülüyor.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı
- Tantan, Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı
- Milyonlarca memuru ilgilendiren karar
- İmamoğlu için art arda açıklamalar