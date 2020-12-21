Güzellik kraliçesi ırkçı ve hakaret dolu tehditlerin hedefinde
Miss France güzellik yarışmasını ikinci tamamlayan İsrail asıllı April Benayoum, sosyal medyada ırkçı hakaret ve tehditlerin hedefi olunca, polis linç kampanyası başlatanları belirlemek için çalışma başlattı.
Fransa’da 2020’nin güzellik kraliçesini belirleyen yarışma ‘Miss France’ ülkeyi karıştırdı. Provence bölgesini temsil eden 21 yaşındaki April Benayoum, yarışmayı ikinci olarak tamamlasa da, büyük bir tartışmanın ortasında kaldı.
8 milyon kişinin televizyonlardan takip ettiği yarışma sırasında, Benayoum babasının İsrailli olduğunu söyledi. Genç kadının bu açıklamasından sonra Twitter’da 40 bine yakın mesaj paylaşıldı.
Bunlar arasında çok sayıda ırkçı hakaret, tehdit ve küfürlerin de paylaşıldığı belirtilirken, Fransa İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti. Bakan Gérald Darmanin talimat verirken, Fransız polisi ve jandarma güçleri söz konusu kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Provence bölgesi Başkanı Renaud Muselier, üniversite öğrencisi olan Benayoum’a sahip çıkarken, “O kökleri İtalya ve İsrail’e dayanan bir Fransız. Bölgemizi ve ülkemizi mükemmel bir şekilde temsil ediyor” dedi.
Geçtiğimiz yıl yarışmayı kazanan Clémence Botino da sosyal medyada ırkçı saldırıların hedefi olmuştu. Fransa’da antisemitizm propagandası yapanlara maksimum 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası uygulanıyor.
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