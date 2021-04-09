Haaland'dan imza isteyen hakeme UEFA'dan uyarı

09 Nisan 2021 Cuma, 10:34

Daily Mail’de yer alan haberde, eski hakem Roberto Rosetti’nin hakemlere bir bilgilendirme yazısı gönderdiği ifade edildi. Rosetti’nin hakemlere gönderdiği yazıda oyunculara karşı daha mesafeli olmaları gerektiği vurgulanırken şu ifadeler yer aldı, “UEFA, oyuncular kadar sizlere de saygı duyulması için çalıştı. Oyuncular kadar saygı görmek istiyorsanız, onlardan neden imza alıyor ya da formalarını istiyorsunuz? Sizlerden aynısı istiyorlar mı? Bu kabul edilemez bir durum ve önemli bir konu. UEFA maçlarında televizyon yayınları için kullanılan kameraların her şeyi kaydettiğini unutmayın.”

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’nin Borussia Dortmund’u ağırladığı maçta yan hakem Octavian Sovre, karşılaşmanın sona ermesiin ardından soyunma odası tünelinde Alman ekibinin yıldızı Erling Haaland’dan sarı ve kırmızı kartı imzalamasını istemişti. Bu olay kameralara yansımış, Rumen hakemin hareketi tepkiyle karşılanmıştı. Ancak Rumen hakemin bu imzayı ülkesindeki bir otizm derneği için istediği belirtildi. Gazeta Sporturilor’da yer alan haberde, kartların açık artırmayla satılarak derneğe bağışlanacağı ifade edildi.