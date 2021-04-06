Haalandlı Dortmund, Manchester City karşısında

06 Nisan 2021 Salı, 10:27

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Turda ilk maçlar, Manchester City ile Borussia Dortmund ve Real Madrid ile Liverpool arasında.

Manchester'daki karşılaşma öncesi İngiliz ekibi formda. Premier Lig'de en yakın takipçisi Manchester United'a 14 puan fark atan Guardiola'nın ekibinde hedef Şampiyonlar Ligi zaferi.

"Burada herkes -öncelikle ben ve oyuncular- Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City tarihi için daha önce yaptığımızdan daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak önemli olan nokta; istemek demek daha iyi oynayacağız demek değil. Bu bir futbol maçı. Ne yazık ki seyircisiz ama oynayabildiğimiz en iyi oyunu oynayacağız."

Borussia Dortmund Bundesliga'daki son iki maçında galibiyet alamadı.

Sarı siyahlıların güçlü noktasıyla, 10 golle istatistiklerin zirvesinde yer alan Erling Haaland. Jadon Sancho, Zagadou, Youssoufa Moukoko sakat. City ise tam kadro.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, Bruyne, Rodrigo, İlkay, Silva, Foden, Sterling

Borussia Dortmund: Hitz, Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro, Delaney, Hazard, Bellingham, Dahoud, Reus, Haaland

MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Manchester City - Borussia Dortmund maçı 6 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'den naklen yayımlanacak.