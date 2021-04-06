Haalandlı Dortmund, Manchester City karşısında
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Borussia Dortmund karşılaşıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Turda ilk maçlar, Manchester City ile Borussia Dortmund ve Real Madrid ile Liverpool arasında.
Manchester'daki karşılaşma öncesi İngiliz ekibi formda. Premier Lig'de en yakın takipçisi Manchester United'a 14 puan fark atan Guardiola'nın ekibinde hedef Şampiyonlar Ligi zaferi.
"Burada herkes -öncelikle ben ve oyuncular- Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City tarihi için daha önce yaptığımızdan daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak önemli olan nokta; istemek demek daha iyi oynayacağız demek değil. Bu bir futbol maçı. Ne yazık ki seyircisiz ama oynayabildiğimiz en iyi oyunu oynayacağız."
Borussia Dortmund Bundesliga'daki son iki maçında galibiyet alamadı.
Sarı siyahlıların güçlü noktasıyla, 10 golle istatistiklerin zirvesinde yer alan Erling Haaland. Jadon Sancho, Zagadou, Youssoufa Moukoko sakat. City ise tam kadro.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, Bruyne, Rodrigo, İlkay, Silva, Foden, Sterling
Borussia Dortmund: Hitz, Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro, Delaney, Hazard, Bellingham, Dahoud, Reus, Haaland
MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Manchester City - Borussia Dortmund maçı 6 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'den naklen yayımlanacak.
Video Haberler
- Kamerayı açtı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
- İzmir'de korkunç olay! Balıkçı oltasına takıldı
- Sivas'taki feci kaza anı kamerada
- 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı
- Bayılan sürücü faciaya davetiye çıkardı
- Çok sert tartışma! Reklama gitmek zorunda kaldı
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'e tepki gösterip istifa etti
- Amiraller için ilk karar
- Gözaltındaki emekli amirallere 3 soru
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- İYİ Parti'de Amiraller tartışması
- Meral Akşener'den yeni açıklama
- Montrö tartışmasının perde arkası
- D vitamini kullanımına dikkat!
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Amirallerin bildirisine ilk yorum