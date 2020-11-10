Hababam Sınıfı Yaz Oyunları vizyon için gün sayıyor
Covid-19 salgını nedeniyle daha önce vizyon tarihi ertelenen film için gala yerine sağlık çalışanlarına özel gösterim yapılacak
Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Hababam Sınıfı"nın yeni filmi "Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları", 20 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL GÖSTERİM
Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha önce vizyon tarihi ertelenen film için gala yerine sağlık çalışanlarına özel gösterim yapılacak.
Hann yapımcılığında çekilen filmin yönetmenliğini Doğa Can Anafarta üstleniyor.
Filminin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci ve Doğan Akdoğan yer alıyor.
Mehmet Ali Erbil'in konuk oyuncu olduğu filmin konusu özetle şöyle:
"Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen liselerarası geleneksel yaz oyunlarına katılma hakkı kazanan okulun sahibi 'Pinti Lütfullah' bu yarışma için fen bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine 'Yakışıklı', 'Racon', 'Format' ve 'Dede' Kıbrıs uçağındaki yerlerini alır. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir."
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