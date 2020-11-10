Haber kanalları istifaya istifa bile diyemedi!
Berat Albayrak'ın istifası açıklanırken “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı, Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili açıklamayı yaptı. Açıklamada, Albayrak'ın istifasının kabul edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.
letişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır” denildi.
Devamında ise “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamadaki “af talebi” dikkat çekti. Bu kelime ana akım medya tarafından da ilgiyle karşılandı. Türkiye’nin büyük sermayeli televizyon kanalları Albayrak’ın istifa haberini 25 saat sonra İletişim Başkanlığının açıklamasının ardından vatandaşa aktarırken, “istifa” kelimesini kullanmadı.
Böylelikle açıklamasını, “Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin” diyerek bitiren Albayrak’ın istifa mektubunda hiç kullanmadığı “af talebi” kelimesi medyada yer bulmuş oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Damat Saray’ı kızdırdı
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Albayrak açıklaması
Video Haberler
- Saat 09.05’i gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu
- Törene Vali geç kaldı, AKP’li Başkan son anda yetişti!
- Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
- Kadıköy’de 10 Kasım’da “Ata’ya saygı zinciri”
- 10 Kasım töreninde gergin anlar!
- Anıtkabir'de skandal! 10 Kasım yayınını zorla kestiler
- 09.05'te yağmur altında: Ben ıslanırım keşke geri dönse
- Saat 09.05'te gözyaşlarına hakim olamadı
- Markette hırsızlık iddiasına meydan dayağı kamerada
- Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Damat Saray’ı kızdırdı
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Albayrak açıklaması