Haber spikeri Shakespeare'i 'ikinci kez öldürdü'

30 Mayıs 2021 Pazar, 11:17

Dünyada koronavirüs aşısı vurulan ikinci isim olan ve İngiliz yazar Shakespeare ile isim benzerliği nedeniyle de gündem olan yaşlı adamın ölümü, Arjantin'deki bir haber spikerinin 'kafasını karıştırdı.'

Sputnik'in aktardığına göre, Canal 26'nın haber spikeri Noelia Novillo, koronavirüs aşısı vurulan ikinci kişi olan William Shakespeare adlı İngiliz vatandaşının ölümünü sanki, yüzlerce yıl önce hayatını kaybeden yazar Shakespeare'inkiymiş gibi duyurdu.

‘HEPİMİZİ ŞOK ETTİ’

"Ne kadar büyük bir isim olduğu göz önüne alındığında birazdan sunacağım haber hepimizi şoke etti. William Shakespeare ve ölümünden söz ediyoruz. Nasıl ve neden öldüğüne birazdan geçeceğiz" diyerek haberi sunmaya başlayan Novillo, arkasındaki ekranda yaşlı adamın aşı vurulurkenki görüntüleri gösterilirken şöyle devam etti: "Hepinizin bildiği gibi İngiliz dilinin en önemli yazarlarından biri, benim için ise ustası. Koronavirüs aşısı olan ilk isimdi. İngiltere'de 81 yaşında hayatını kaybetti."

AÇIKLAMA YAPTI

İsim karışıklığı yaptığı bu bültenin sosyal medyada alay konusu olması üzerine açıklama yapan Novillo, kendini kötü ifade ettiğini ve noktalama işareti sorunundan dolayı böyle bir hata yaşandığını anlattı:

"Aslında bülten esnasında ağzımdan çıkan kelimelerin farkındaydım. Kendimi kötü ifade ettim. Nokta, virgül, birkaç parantez içini atladım. Çok açık yazılmamış şeyleri insanlara açıklamak istedim ama tabii ki insanlar yanlış yorumladı."