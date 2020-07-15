Hablemitoğlu'nun eşinden 15 Temmuz paylaşımı
FETÖ yapılanmasına ilişkin çalışan ve 1999 yılında katledilen yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'ndan 15 Temmuz'un yıl dönümünde dikkat çeken bir paylaşım geldi.
FETÖ lideri Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayarken suikaste kurban giden ve cinayeti hala tam olarak aydınlatılamayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 'nun eşi Şengül Hablemitoğlu 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Hablemitoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu paylaştığım görseli iyi okuyun, yıl #1999 #15Temuz2016 arada epey zaman var, ne yaptınız o sürede can ciğerler biz biliriz. Siz anlatın nasılsa sizde laf çok. Ancak bir gün söz bitiverir... Bu güzel, candan cana saygıyla ve özlemle #NecipHablemitoğlu"
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Suikastın şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da 10 Temmuz 2019 tarihinde yakalanmıştı.
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