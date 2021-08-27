Hacı Bektaş Veli Festivali bugün başlıyor

27 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali, yarın başlıyor. Hacı Bektaş-ı Veli’nin değerlerini, sevgisini ve hoşgörüsünü yansıtmayı amaçlayan festivalde, 45 usta sanatçı Yenikapı’da İstanbullularla buluşacak.

27- 29 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde; söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, paneller ve daha pek çok programın hazırlandığı etkinlik serilerinin ikinci gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katılacak.

Üç günlük etkinlik programında Arif Sağ, Musa Eroğlu, Moğollar, Cengiz Özkan, Yeni Türkü, Tolga Sağ, Ender Balkır, Kardeş Türküler, Muharrem Temiz, Fuat Saka, Sadık Gürbüz, Dertli Divani, Şevval Sam, Gülcihan Koç, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Mikail Aslan, Grup Abdal, Cem Adrian, Özlem Taner, Nilüfer Sarıtaş, Metin-Kemal Kahraman, Ali Rıza-Hüseyin Albayrak, Özlem Taner, İhsan Er, Tayyar Erdem, Volkan Kaplan, Cem Erdost İleri, Erkan Tekçi, Gülseven Medar, Hüseyin Korkankorkmaz, Ayfer Vardar, Gani Pekşen, Yılmaz Çelik, Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Peyda Yurtsever, Ali Kaya Arı, Özge Çam, Cem Doğan, Mahir Kutlutürk, Hüseyin Beydilli, Yavuz Top, Özgür Polat ve Serdar Kemal İstanbullularla buluşacak. Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’nin 2.gününde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlayacak. İkili, Cumartesi akşamı 21.30’dan sonra etkinlik alanını dolduran İstanbullulara hitap edecek.