Hafta sonu, gazeteniz Cumhuriyet'e ulaşabileceksiniz
Hafta sonu tam kısıtlamalarının uygulanacağı bu hafta sonu da gazeteniz Cumhuriyet'e, Cumartesi ve Pazar günü ulaşabileceksiniz. Cumartesi ve pazar günleri dolu dolu Cumhuriyet'te, zengin içerikler okurlarımızı bekliyor. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Okurlarımız evlerinin yakınındaki, mahallesindeki bakkal ve marketlerden gazetesine “7 saat” boyunca ulaşabilecek... Cumartesi ve pazar sabahları uyandığınızda saat 10.00’dan itibaren akşam 17.00’ye kadar alışverişlerinizi yapabileceksiniz, gazetenizi ve ekmeğinizi alabileceksiniz...
DOLU DOLU CUMHURİYET
Cumartesi ve pazar günleri dolu dolu Cumhuriyet’le sizleri selamlayacağız.
Gazeteniz Cumhuriyet'te;
- Gündem yaratan özel haberlere, röportajlara, devam... Yazarlarımız Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yorumluyor...
- Ödüllü Pazar Bulmacası ve TV-yayın akışı...
- Cumartesi günü yayımladığımız “Cumhuriyet Cumartesi” ekimizde renkli söyleşiler, yazılar...
- Pazar gününün klasiği “Cumhuriyet Pazar Dergi”yi elinizden bırakamayacaksınız...
- Dünyanın dört bir tarafından “Pazar Yazıları...”
- Kültür ve spor sayfaları yer alacak.
HAFTA SONU CUMHURİYET SİZE YETER
Cumartesi ve pazar sabahları bayinizden “gazetenizi ve ekmeğinizi” ayırtmayı unutmayın...
Simge ismimiz Uğur Mumcu’nun dediği gibi “Her gün bir ekmek bir Cumhuriyet!..”
Video Haberler
- Evde pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler
- Havalimanı yolunda korku dolu anlar
- İkinci el araç alacaklara önemli uyarı!
- Düğünde kan aktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'gemicik' göndermesi
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
En Çok Okunan Haberler
- Coşkun Sabah'ın yeni işi belli oldu
- Emekli amiraller için yeni gelişme
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- İtalya Başkakanı, Erdoğan için diktatör dedi
- Papa’dan IMF ve Dünya Bankası’na mektup
- Felakete gidiyoruz
- Sedat Peker ve adamlarına operasyon: 63 gözaltı
- Bildiri yayımlanmadan AKP'li bakana da gönderildi
- 6 büyük kentin tabip odası başkanından açıklama