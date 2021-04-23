Hafta sonu, gazeteniz Cumhuriyet'e ulaşabileceksiniz
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü. Gazeteniz Cumhuriyet'e, bugün ve hafta sonu tam kısıtlamalarının uygulanacağı Cumartesi ve Pazar günü ulaşabileceksiniz. Cumartesi ve pazar günleri dolu dolu Cumhuriyet'te, zengin içerikler okurlarımızı bekliyor. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Okurlarımız evlerinin yakınındaki, mahallesindeki bakkal ve marketlerden gazetesine “7 saat” boyunca ulaşabilecek... Cumartesi ve pazar sabahları uyandığınızda saat 10.00’dan itibaren akşam 17.00’ye kadar alışverişlerinizi yapabileceksiniz, gazetenizi ve ekmeğinizi alabileceksiniz...
DOLU DOLU CUMHURİYET
Cumartesi ve pazar günleri dolu dolu Cumhuriyet’le sizleri selamlayacağız.
Gazeteniz Cumhuriyet'te;
- Gündem yaratan özel haberlere, röportajlara, devam... Yazarlarımız Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yorumluyor...
- Ödüllü Pazar Bulmacası ve TV-yayın akışı...
- Cumartesi günü yayımladığımız “Cumhuriyet Cumartesi” ekimizde renkli söyleşiler, yazılar...
- Pazar gününün klasiği “Cumhuriyet Pazar Dergi”yi elinizden bırakamayacaksınız...
- Dünyanın dört bir tarafından “Pazar Yazıları...”
- Kültür ve spor sayfaları yer alacak.
HAFTA SONU CUMHURİYET SİZE YETER
Cumartesi ve pazar sabahları bayinizden “gazetenizi ve ekmeğinizi” ayırtmayı unutmayın...
Simge ismimiz Uğur Mumcu’nun dediği gibi “Her gün bir ekmek bir Cumhuriyet!..”
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