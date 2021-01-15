Haftanın güncel çocuk kitapları...

15 Ocak 2021 Cuma, 23:58

Ağaç / Fulya Yılmaz / Final Yay. / 176 s. / 10+

Bir tane olsun ağaç kalmamıştır yeryüzünde. Pek çok hayvanın yanı sıra kuşlar da terk eder insanları. Sonra bir gün İyi Kalpli Yaşlı Adam, sakladığı meşe palamudunu kasaba parkına özenle diker. Çok geçmeden filizlenir o tohum, fidana dönüşür. Kasabanın değil, yeryüzünün tek ağacıdır şimdi o. Bir de bekçisi vardır. Yakın dostları da Yeşil Bisikletli Çocuk ve Karga... Kasaba, Nesiller Boyu Ağaç Koruyucusu adını alır. Yıllar geçer. Ağacın yüzüncü yaşının kutlanacağı gün kasabaya bir araba gelir. Ağaç, insan-doğa ilişkilerini, bir yanıyla insanın kıymet bilmez hallerini ama umudu da bir masal örgüsü içinde anlatıyor.

Kuzenim Momo / Zachariah OHora / Çev.: Olcay Mağden Ünal / Çınar Yay. / 36 s. / 4+

Kuzenleri, Momo’nun gelişini heyecanla beklemektedirler. Karşılama ekibi Momo’nun yetenekleri konusunda çevrelerine bilgi verirler. Ne var ki bekledikleri gibi biri değildir Momo; kendine özgü ilgileri, tuhaf kılığı, farklı tavırlarıyla çok başka biridir. Meşe palamudu tenisini de farklı oynamaktadır. Üstelik saklambaçtan da haberi yoktur. Kuzenler Momo’ya bir şans verirler, onun kurallarıyla oynarlar. Şimdi yeni bir arkadaşları vardır ve yeni şeyler öğrenmenin de güzel olduğunu görmüşlerdir. OHora’nın, öyküsü gibi, resimlerinin de ilginç olduğunu; Olcay Mağden Ünal’ın yalın Türkçesini de anımsatalım.

Gizemli Tarih Oyunu 2.0 - Göbeklitepe’nin Kayıp Heykeli / Demet Ekmekçioğlu / Resimleyen: Deniz Avcıer / Kırmızı Kedi Çocuk / 112 s. / 9+

Ufuk, geçen yılki Karain Mağarası kazısı sırasında, mağarada tanışıp arkadaş olduğu minik dinozor Mikroraptor’dan esinlenerek yepyeni bir oyun yapmış, adını da Gizemli Tarih Oyunu koymuştu. Oyunu zaman zaman zihninde oynuyor, çok özlediği Miktoraptor’u oyunda da olsa yanında hissetmekten mutlu oluyordu. Arkeolog anne ve babasının bu yılki çalışma alanı Göbeklitepe’ydi. Ufuk bu kez yalnız değildi. Gizemli Göbeklitepe’yi arkadaşı Gökçe’yle birlikte keşfedeceklerdi. Macera sanki ilk günden başlamıştı: Kazı alanında ilk gün akşamüstü fark ettiği şalvarlı kız kimdi? Kazı ekibinin farkına vardığı ancak çıkarılmadan kaybolan insan yüzlü heykele ne olmuştu?

Küçük Mürmür Okula Başlıyor / Andreas Schlüter / Resimleyen: Dirk Hennig / Çev.: Olcay Mağden Ünal / Tudem / 55 s. / 8+

Mürmür’le tanışmamız, bir mürekkepbalığı olarak ahtapottan farkını anlatmasıyla başlıyor. Yazarın özenle detaylandırdığı sualtı dünyasında geçen öyküde, çeşit çeşit canlının okula başlamasını, arkadaşlıklarını, akran zorbalığına zekâyla yanıt vermelerini okuyoruz. Mürmür serisi kitaplarının formatında, hikâye bitimini alıştırmalar izliyor. İç kapağa döşenmiş haritayı inceleten, yeni tanıştığınız canlılara dikkatle bakmanızı sağlayan pek çok oyunun yer aldığı bir bulmaca diyarı var kitapların ikinci bölümünde. Serinin ikincisi de ilki kadar dikkate değer.