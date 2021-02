Haftanın güncel çocuk kitapları...

06 Şubat 2021 Cumartesi, 00:16

Konserve Kutusu Tin / Gülşen Manisalı / Resimleyen: Mısra Karahan / Büyülü Fener Yayınları / 2020 / 21s. / 6+

Tin kırmızı ve kaygılı bir konserve kutusu. Bir konserve kutusunun ne gibi kaygıları olabilir demeyin. Tin’in pek çok korkusu var. Sokağa fırlatılmak veya denizin dibini boylamak gibi. Rafta arkalara saklanma çabası da hep bundan. Pek tabi arkaya saklanmak da çözüm olmadı, Tin’i birileri satın aldı. Neyse ki alışverişte torba yerine file kullanan birileri… Tin’in kaygılarına ve yolculuğuna bizi ortak eden yazar, geri dönüşüm sürecine dair besleyici bir hikâye kaleme almış. Sürece nasıl katılabileceğimize dair de başlangıçlar sunmuş. Çizimler için de Mısra Karahan’ın yazarla ortaklığına teşekkürler... Biz yazarın son sayfadaki sorusu doğrultusunda, kendi davranış biçimlerimizi gözden geçirdik. Sizlere de keyifli başlangıçlar diliyoruz.

Jamie Drake Denklemi / Christopher Edge / Çeviren: Ceren Ceylan / Bilgi Yayınevi / Kasım 2020 / 191s. / 10+

Uzaylılar gerçekten var mı yoksa evrende yalnız mıyız? Yıllardır hepimizi meşgul eden sorulardan belki de en önemlisi bu. Jamie’nin babası Dan Drake, yıldızlara gidip uzaylı yaşamı araştıracağı bir göreve çıkacaktır. Jamie’nin öğretmeni sınıfından bu araştırma konusunda daha çok bilgi sahibi olmalarını, ödev olarak da bir uzaylı yaratmalarını ister. Uzay araştırmalarının yanında gündelik hayatın olağan akışı... Jamie, doğum gününde babasının evde olamayacağına üzülürken annesiyle babasının boşanacakları haberini alır. Uzay gemisindeki görev anında güneşte oluşan patlamalar Dan Drake’in geri dönüşünü imkânsızlaştırır...

Temposu hiç düşmeyen, zekice kurgulanmış, ufuk açıcı bir roman.

Kat ile Juju / Kataneh Vahdani / Çeviren: Sema Günaydın Çınar / İlksatır Yayınevi / 2020 / 44 s. / 3+

Çizgilerin hep içini boyayan çekingen Kat ve hep dışını boyayan, kocaman gülümsemesiyle her şeye farklı açıdan bakabilen coşkulu kuş Juju’nun hikâyesi… Birine eğlenceli gelen diğerini azıcık ürkütse de arkadaş olmaktan mutlu bu ikilinin karşısına bir gün üşümüş, yapayalnız bir kuş çıkar. Uçabilmek için desteğe ihtiyacı vardır. Kat, Juju’nun yardımıyla kendi gücünü, nasıl bir arkadaş olabileceğini keşfederken kendine karşı da her zaman dürüst davranmayı deneyimler. Farklılığın, arkadaşlığın önemi üzerine yeniden düşünürken cesaretin ille de büyük olaylar karşısında gösterilmediğini, her gün yaşanan onlarca küçük anın da cesaret gerektirdiğini fark ediyoruz.

Bazı Kuşlar Uçtu / Esra Ercan Bilgiç-Merve Erbilgiç / Çınar Yayınları / Kasım 2020 / 32s. / 4+

İki yaşında ve yalnızca ikiye kadar sayabilen Ekin’le birlikte gökyüzüne doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Mevsim yaz, gökyüzü mavi, bulutlar ve güneş hareketli. Bazı kuşlar uçuyor. Sonra sonbahar... Aa, gökyüzünün rengi mi bozulmuş! Bunu düzeltmeli... Ekin gökyüzünü yeniden, olmuyor yeniden boyuyor. Artık Ekin dörde kadar sayabiliyor. Bazı kuşlar uçuyor ve kış geliyor. Esra Ercan Bilgiç-Merve Erbilgiç öylesine başarılı bir işbirliği sergilemişler ki sözcükler ve renkler el ele vermiş, ortaya kocaman, sımsıcak bir anlatı, bir şiir çıkmış! Tadı, tuzu, rengi, kokusu... her şeyi yerli yerinde. Keşke her çocuk okusa, diyebileceğimiz kadar da başarılı.