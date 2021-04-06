Hakan Arslan, Antalyaspor’un korkulu rüyası!
Sivasspor’un orta sahası Hakan Arslan’ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım 6 golle Antalyaspor oldu.
DG Sivasspor’un orta sahası Hakan Arslan’ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım 6 golle Antalyaspor oldu.
Sivasspor’un deneyimli kaptanı Hakan Arslan, Antalyaspor’a attığı goller ile dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, Yiğidolar’ın mevcut kadrosunda Antalyaspor’a karşı en çok gol sevinci yaşayan isimlerin başında geliyor.
Kasımpaşa ve Sivasspor formalarıyla 15 kez Antalyaspor karşısında sahaya çıkan Hakan Arslan, bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Kaptan Arslan, 6 golün 2’sini Kasımpaşa forması ile atarken, 4 golü de Sivasspor forması altında kaydetti.
Kariyerinde en çok Antalyaspor kalesine gol atan (6 gol) Hakan Arslan, Akhisarspor’a 5 gol, Gaziantep FK’ya 4 gol, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe’ye 3’er gol atarken, Beşiktaş, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Mersin İdmanyurdu’na ise 2’şer gol kaydetti.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 431 resmi maçta 79 golü bulunuyor.
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