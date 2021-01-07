Hakan Milan'ı kurtaramadı! Juve seri bitirdi!

07 Ocak 2021 Perşembe, 09:35

Serie A’da haftanın en önemli maçında Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Milan San Siro’da Merih Demiral’ın takımı Juventus’u ağırladı. Maçı 3-1 kazanan Juventus 3 puanın sahibi olurken Milan’ın ligdeki 27 maçlık serisine de son verdi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Chiesa’nın golüyle öne geçen Juventus’a cevap 41. dakikada Calabria’dan geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda karşılıklı top kayıpları olmasına rağmen Juventus’un daha net pozisyonları vardı. Dakikalar 62’yi gösterdiğinde Chiesa, ceza sahası dışından köşeye bıraktığı topla Donnarumma’yı ikinci kez avladı ve takımını yeniden öne geçirdi. Milan ataklarını sıklaştırarak beraberlik golüne yaklaşmaya çalışsa da 76. dakikada McKennie farkı ikiye çıkararak Milan’ın ümitlerini tüketti. Kalan dakikalarda gol çıkmayınca mücadeleyi Juventus 3-1 kazandı.