Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
HAKKARİ'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Hakkari- Van yolunun 15'inci kilometresindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi.
Kazada 3 asker, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle Hakkari- Van yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.
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