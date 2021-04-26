Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

HAKKARİ'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

DHA
26 Nisan 2021 Pazartesi, 12:45
Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, sabah saatlerinde, Hakkari- Van yolunun 15'inci kilometresindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada 3 asker, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Hakkari- Van yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.  


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler