Hakkari Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1'i ücretli oğretmen 1'i İŞKUR persolenimiz, 2'si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımız da yaralıdır. Milli Eğitim camiamızın milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında sabah saatlerinde içinde Milli Eğitim personellerinin bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada, 6 kişi hayatını kaybetti.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, "6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1'i ücretli oğretmen 1'i İŞKUR persolenimiz, 2'si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımız da yaralıdır. Milli Eğitim camiamızın milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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