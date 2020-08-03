Hakkari Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:48

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında sabah saatlerinde içinde Milli Eğitim personellerinin bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada, 6 kişi hayatını kaybetti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, "6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1'i ücretli oğretmen 1'i İŞKUR persolenimiz, 2'si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımız da yaralıdır. Milli Eğitim camiamızın milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.