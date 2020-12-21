Hakları olan belediye kadrosu yerine alt şirkette alındılar
Yaklaşık 3 yıl önce çıkan 696 sayılı KHK ile belediye kadrolarına alınmaları gerekirken, belediyelerin kendi bünyelerinde kurdukları şirketlere alınan çalışanların mağduriyeti sürüyor.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, daimi kadro beklerken belediye şirketine alınan bu işçilerinin mağduriyetini Meclis gündemine taşıdı.
TBMM Başkanlığı’na sunulan Meclis araştırma önergesi’nde, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile hak ettikleri şartları edinmeyi bekleyen işçilerin haklarının sınırlandığını ve enflasyonun altında ücrete mahkûm edildiklerini belirtildi.
Ayrıca, bu şirketlerde çalışanlar için 60 günlük ikramiye verilmediğine de dikkat çeken Gürer, belediye şirket, çalışanlarının ücretlerine yönelik mağduriyetlerini giderecek bir düzenleme sağlanmadığının altını çizdi.
ÇALIŞANLAR ARASINDA AYRIM
Gürer, şunları talep etti: “Belediyelerde halen firmada çalışan temizlik ve kiralık araç şoförleri var. Bu işçiler belediye bünyesine alınmalı. Belediye ve il özel idarede 5 ay 29 gün çalıştırılıp işten çıkarılan çoğu usta işçilerin de sürekli kadroya alınması sağlanmalı. Taşeron firmada kalan ve 5 ay 29 gün çalıştırılarak işten çıkarılan belediye çalışanlarının sorunların kapsamlı olarak ele alınmalı.”
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