Halat koptu, asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir inşaata asansör kurulumu yapan Suriye uyruklu 2 işçi, halatın kopması sonucu boşluğa düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

DHA
12 Ekim 2020 Pazartesi, 12:43
Halat koptu, asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı
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Olay, öğle saatlerinde, Kartepe Dumlupınar Mahallesi Gülderen Sokak üzerindeki 4 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaata asansör kurulumu yapan Suriye uyruklu 2 işçi, destek halatının kopması sonucu asansör boşluğuna düştü.

İsimleri öğrenilemeyen 2 işçinin düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaat alanına polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, işçileri düştükleri asansör boşluğundan çıkardı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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