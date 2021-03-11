Halis Özkahya 400. maçını yönetecek

11 Mart 2021 Perşembe, 12:01

399 maçta düdük çalan hakem Halis Özkahya, üçüncü kez Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Kayserispor - Galatasaray maçına atanan hakem Halis Özkahya, bugüne kadar 399 maça çıktı. Bu maçlarda 170 kez ev sahibi ekip, 122 kez deplasman takımı kazandı. 107 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 1559 sarı kart çıkaran Halis Özkahya, 105 kez de kırmızı kartına başvurdu.

İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi bugüne kadar en çok Galatasaray maçı yönetti. 43 kez İstanbul ekibinin maçına çıkan Özkahya 23 kez de Kayserispor maçında düdük çaldı.

Halis Özkahya’nın yönettiği 43 maçta Galatasaray 22 kez kazanırken, 9 kez berabere kaldı ve 12 kez mağlup oldu. Halis Özkahya’nın yönettiği maçlarda Kayserispor 4 kez kazanıp 5 kez berabere kalırken, 14 kez mağlup oldu.

41 yaşındaki hakem, bugüne kadar 2 kez Galatasaray - Kayserispor maçı yönetti. Bu maçların ikisi de İstanbul’da oynandı ve ev sahibi ekip her iki maçı da 4-1 kazandı. Bu sezon 14 Süper Lig maçı yöneten Halis Özkahya, Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni 6-0 yendiği maçı yönetirken bu sezon Kayserispor’un ilk kez maçını yönetecek. Halis Özkahya, Kayserispor’un son olarak Kasım 2019 tarihinde sahasında oynadığı ve 4-1 kaybettiği Sivasspor maçını yönetmişti.



