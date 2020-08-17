Halk Ege Et bir şube daha açıyor
Aydın ve İzmir'de yerli et ile doğal ürünleri aracısız olarak tüketiciye ulaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ege Et, Kuşadası'nda şube açıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Halk Ege Et, Kuşadası Sevgi Plajı'nda yarın açılacak yeni şubesiyle Kuşadası sakinlerine ve tatilini Kuşadası'nda geçirenlere hizmet vermeye başlayacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın geneline yayılmış 13 şubesiyle hizmet veren Halk Ege Et'in yeni açılacak Sevgi Plajı marketinde de Kuşadası sakinlerini kaliteli ürünlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek için çıktığımız yolda market sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Halk Ege Et'te vatandaşlarımızı kaliteli, hijyenik ve ekonomik yerli etle buluşturuyoruz. Kuşadası sakinlerini yeni açacak olduğumuz Halk Ege Et şubesine bekliyoruz. Vatandaşlarımızı kaliteli ürünlerle buluştururken yerli üreticimizi de desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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