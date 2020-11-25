Halk Kart kasım ödemeleri yatırıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların faydalandığı Halk Kart’ın Kasım ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Halk Kart sahibi 11 bin 515 kişinin hesabına toplam 1 milyon 301 bin 930 TL aktarıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların faydalandığı Halk Kart’ın Kasım ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Halk Kart sahibi 11 bin 515 kişinin hesabına toplam 1 milyon 301 bin 930 TL aktarıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, geliri olmayan yurttaşlara verilen Halk Kart’a Kasım ayı tutarlarını yükledi. Sosyal belediyeciliğin örneklerinden biri olan Halk Kart, dar gelirli yurttaşlara destek olurken, anlaşmalı bakkal ve yerel marketlere de nefes aldırmayı amaçlıyor.
Büyükşehir tarafından Halk Kart sahibi 11 bin 515 kişinin hesabına 90 ve 160 liralık bakiyeler olmak üzere toplam 1 milyon 301 bin 930 TL yatırıldı. Kart sahibi yurttaşlar, Halk Kartlarını anlaşması olan bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabilecek. Yurttaşlar market listesine Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden ulaşabiliyor.
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