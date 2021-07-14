Halkbank'ta Furkan Aydın yuvaya döndü
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Furkan Aydın'ı transfer ettiğini duyurdu.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu rotasyonunu Furkan Aydın'ı transfer ederek güçlendirdi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kulübün alt yapısından yetişen ve geçen sezon Tokat Belediye Plevnespor'da forma giyen oyuncuyla anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Eski takımına döndüğü için tarifsiz duygular yaşadığını belirten Furkan, "Büyüyüp yetiştiğim, kazanma kültürünü aldığım kulübümde hedef her zaman kürsü ve en üst basamaktır. Bu sezon da kupalar kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Halkbank’a gönül vermiş herkesi mutlu etmek adına elimden gelen çabayı göstereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Umarım hem bizim hem değerli rakiplerimiz için sakatlıkların yaşanmadığı, spor ortamının normale döndüğü sağlıklı bir sezon yaşanır. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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