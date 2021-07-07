"Halkın kullanımına açacağız" dediler, Katar'a satıldı!

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:39

İstanbul Ataköy sahilinde park ve yeşil alan olarak halka açılacak denilen arazi üzerinde, 70 metre yüksekliğinde Sea Pearl projesi inşa edildi. Ancak 124 bin metrekarelik arsanın yarısı, TOKİ tarafından Katar'a satıldı.

HALK SAHİLE VE YEŞİL ALANA GİREMİYOR

Şimdilerde, ihale ilanında kamunun kullanımına açık olacağı söylenen 68 dönümlük yeşil alana ve sahil bandına yurttaşlar giremiyor. Deniz kıyısını ve park olacağı söylenen alanı sadece Sea Pearl projesinin daire sahipleri kullanabiliyor.

'DEVLET BURADA SUÇ İŞLEMİŞTİR'

'Devlet, vatandaşlarını yok sayarak Katarlılara satmıştır' diyen İstanbul Çevre Konseyi Kurucu Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, Cumhuriyet'e konuştu.

TOKİ tarafından Katar'a satılan 124 bin metrekarelik arsayla ilgili olarak konuşan Çetintaş, ''Ataköy sahilinde ve o civarda yaşayan halk kıyılarını Katarlılara kaptırdı. Katarlılara satılan bu yerler Anayasa'nın 56'ncı maddesine göre halkın malıdır. Kıyı Kanunu ve Çevre Kanunu'na göre de hakları vardır. Ancak devlet burada suç işlemiştir ve vatandaşlarını yok sayarak bu yerleri Katarlılara satmıştır" dedi.

'KATARLILAR AYNI ŞEYİ YAPAR MIYDI?'

"Katarlılar acaba bize aynı jesti yapar mı?" diye soran Çetintaş, "Kıyılarını yurttaşlarına kapatarak Türk vatandaşlarına bu yerleri satar mı? Bunları merak ediyorum. Yine TOKİ'nin Ataköy'de bulunan yeşil alanlarda buraları park yapıp halka açacağını ifade etmesine rağmen ne yazık ki yeni inşaatlar yaptığını ve buraları sattığını görüyoruz. Bu tamamiyle kanun dışı ve Anayasa'nın 56'ncı maddesi ve diğer ilgili hükümlerine göre suç teşkil ediyor. Ancak gelin görün ki hiç kimse Anayasa'yı, yurttaşları da tanımıyor, dinlemiyor. Dolayısıyla burada tüm yurttaşlar eşit haklara sahip olmasına karşın devlet tanımıyor. O halde tüm yurttaşlar birleşip ispatlı olan bu suçlara karşı büyük bir direniş vermek zorundadır'' şeklinde konuştu.