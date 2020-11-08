Hamaney’in ABD seçimleri “tiyatro oyunu” sözlerine Pompeo’dan sert tepki
ABD başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığını ilan etmesinin ardından İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan ‘halkınız vekalet savaşlarına milyarlar harcadığınız için açlık çekiyor’ yanıtı geldi.
Kesin olmayan sonuçlara göre ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden’ın ilan edilmesinden sonra İran dini lideri Hamaney’den açıklama geldi. Hamaney sosyal medya üzerinden, “ABD'deki durum ve ABD'lilerin seçimler hakkında söyledikleri bir tiyatro oyunu. Bu, liberal demokrasinin çirkin yüzünün bir örneği. Sonuç ne olursa olsun kesinlikle açık olan tek şey var ki, o da Amerikan rejiminin siyasi, medeni ve ahlaki yönden mutlak çöküşüdür" paylaşımında bulundu.
Hamaney’in sözleri üzerine Pompeo, “Seçimleriniz şaka gibi, yüzlerce aday yarışa katılamıyor bile. Bugün halkınız, kleptokrasinizi korumak için vekalet savaşlarına milyarlar harcadığınız için açlık çekiyor" cevabını verdi.
“SİZ O DİLEĞİN NE OLDUĞUNU İYİ BİLİYORSUNUZ”
ABD'nin tüm insanlık tarihinin en büyük ulusu olduğunu ve öyle kalacağını kaydeden Pompeo şu ifadeleri kullandı:
"İran halkının dileğinin gerçek olacağı günü memnuniyetle karşılayacağız, siz o dileğin ne olduğunu biliyorsunuz. Hepsi bu kadar.”
Fotoğraf: AP
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