16 yaşında hamile olduğu belirlendi ve babası tutuklandı

24 Ağustos 2021 Salı, 13:21

Diyarbakır'da 16 yaşındaki R.Ş.’nin rahatsızlığı nedeniyle annesi tarafından götürüldüğü hastanede hamile olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınan babası Ş.Ş., tutuklandı. R.Ş.’nin ifadesinde 2 yıldır babasının cinsel saldırısına ve istismarına maruz bırakıldığını, zor günler geçirdiğini söylediği belirtildi.

Olay, 20 Ağustos'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. R.Ş., babasının cinsel istismarına maruz bırakıldığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye çocuk şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

GÖZALTINA ALINAN BABA TUTUKLANDI

Olayın ardından ifadesi alınan R.Ş., babasının cinsel istismarına maruz bırakıldığını söyledi. Baba Ş.Ş. ekipler tarafından gözaltına aldı. Yoğun güvenlik önlemi altında emniyete getirilen Ş.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TÜİK’in 2016 verilerine göre Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat artarken 250 bin çocuk istismara uğradı. İnsan Hakları Derneği’nin 2018 raporuna göre, çocuk istismarında dünyada 3. sırada yer alan Türkiye’de; 2002’den bu yana 440 bin çocuk doğum yaptı. Adalet Bakanlığı ise çocuk istismarına yönelik verileri artık paylaşmıyor.

Adli istatistiklere göre, Türkiye'de 2019’da "Cinsel dokunulmazlığa karşı suç" kapsamında 49 bin 57 dava açıldı. Bunların 22 bin 689'unu çocuklara yönelik cinsel istismar suçları oluşturdu. Yine Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, 2012'de çocuğun cinsel istismarı davalarındaki suç sayısı 17 bin 589 iken, 2019'da bu sayı 22 bin 689'a çıktı.



