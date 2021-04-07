Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 09:56

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi sık sık gördüğümüz bir yüz var. Kura çekimlerinin bu sezonki vazgeçilmez ismi Hamit Altıntop, çektiği toplarla birçok takımın kaderini belirledi.

Turnuvanın finalinde oynayan sayılı futbolculardan biri olan Altıntop, çeyrek finaller başlamadan önce Goal'e konuştu.

"Kuradan çok memnunum! Bence her futbolsever bu tür maçları seviyor ve heyecanlanıyor" diyen Altıntop, eski takımları Real Madrid ve Bayern Münih'in şanslarını, turnuvadaki favorisini ve İstanbul'daki finale hazırlıkları değerlendirdi.

Hamit Altıntop Real Madrid hakkında ne dedi?

Hamit Altıntop, sadece bir sezon geçirse de Real Madrid'e bağlılık hissediyor.

“Kaliteli bir ekip... Ama birkaç yıl önce Cristiano Ronaldo ve Angel Di Maria ile sahip oldukları yaratıcı kaliteden uzaklar."

“Real'in artık farklı bir stratejisi var. Karim Benzema, Sergio Ramos, Thibaut Courtois gibi harika oyuncuları var. Yüksek kalite ve deneyime sahip Luka Modric ve Toni Kroos gibi harika orta saha oyuncularına sahip. Ama zayıf tarafları da çok fazla."

“Başta Vinicius olmak üzere birçok genç oyuncuları var. Hızlılar ama onlarda Cristiano'nun deneyimi ve devamlılığı yok. Hatta Real'de oynadığım sırada orada olan Gonzalo Higuain gibi biri bile yok.

"Artık Real'de daha çok takım çalışması söz konusu, Cristiano'nun her hafta yapacağı hat-trick'e, Higuain'in atacağı gollere, Di Maria'nin asistlerine güvenemezsin. Artık skorlar 1-0, 1-1 veya 2-1 oluyor..."

"İspanyol taraftarların Real Madrid'den pek memnun olmadıklarını biliyorum ancak şu anda sahip oldukları takımın kalitesi nedeniyle o kadar da kötü bir konumda değiller. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalindeler. Hem turnuvayı hem de La Liga'yı kazanma şansları var.”

Hamit Altıntop Real Madrid - Liverpool eşleşmesi hakkında neler dedi?

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması için önce Liverpool engelini aşması gerekiyor. Dört eşleşme arasında en simgesel olanı da bu. İki takımın toplam kazandıkları Kupa 1 sayısı 19'a tekabül ediyor. Hamit Altıntop da bu eşleşmeden heyecan duyanlardan...

"Bu eşleşme büyük bir tarih, büyük bir kültür. Görmek istediğim bir maç ve tüm futbol taraftarları eminim aynı şekilde hissedecek."

“Her iki takım da bu sezon en yüksek seviyesinde performans göstermiyor ancak ikisinin de bu yarışmada büyük bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Liverpool bu sezon bazı sakatlıklar yaşadı ancak onları sırf bu nedenden dolayı Şampiyonlar Ligi'nden silemezsiniz!"

"Ozan Kabak iyi durumda ve performansı yükseliyor. Thiago Alcantara ise zor bir başlangıç ??yaptı ancak bir oyuncu için beraber oynadığı parçaların sürekli değişmesi zorluk yaratır."

"Thiago, kendi kalesine geri koşmamak için topla oynamak zorunda. O bir oyun kurucu. Ama bence önümüzdeki aylarda, hatta belki de bu hafta Madrid'e karşı, kalitesi ve tecrübesiyle fark yaratabilir."

“Thiago Liverpool için çok iyi bir transferdi. Sorun o değil, takımda sıkıntı vardı. Herkes iyi durumda olduğunda, performans seviyesi yüksekti. Şimdi önemli birkaç oyuncudan yoksunlar ve farkı görebiliyorsunuz."

"Robert Lewandowski'nin olmaması her şeyi değiştirir. Bu haberden önce, Bayern Münih'in favori olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi onsuz çok ilginç olacak."

HAMİT ALTINTOP MANCHESTER CİTY İÇİN NE DEDİ?

Hamit Altıntop'un favorisi ne eski takımları Real ve Bayern, ne de bir başkası. O Manchester City'i bir adım öne yazıyor.

“Favori olduklarını düşünüyorum. Pep Guardiola onlarla birlikte bunun dışındaki tüm kupaları kazandı, bu yüzden onun için ekstra özel olacak."

“Her zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadığı için eleştirildi ve belki de bu sezon bunu hak ediyor. Favoriler ve eğer iki favori olacaksa biri kesinlikle onlar!"

"Ama Chelsea'yi de unutmayın! Yeni teknik direktörleriyle iyi gidiyorlar. Thomas Tuchel harika bir yönetici. O bir poker surata sahip. Ne düşündüğünü bilmiyorsun. Çok duygusal olan Jürgen Klopp'un tam tersi. Tuchel'i çözmek daha zor."

HAMİT ALTINTOP İSTANBUL'DAKİ FİNAL İÇİN NE DEDİ?

TFF'de yöneticilik de yapan Hamit Altıntop, İstanbul Atatürk Stadyumu'nda yapılacak finalin hazırlıklarının neredeyse tamamlandığını söyledi. Ayrıca 35.000 taraftarın da tribünlerde olabileceğinden bahsederek umutlu mesajlar veriyor.

"Finalde taraftar olması mümkün. Kalan haftalarda virüsle işleri kontrol altına almak için yapmamız gereken çok şey var. Eğer bunu yapabilirsek, finali en azından kapasitenin yüzde 50'sini taraftarlara açarak oynayabileceğimize inanıyorum.

"Taraftarlar maçlarda fark yaratan unsurdur. Sizi onlar motive eder, özellikle de final gibi önemli anlarda. Gücünüzü ve inancınızı kaybettiğinizde sizi zorlayabilirler."

“2005'te Milan'ı yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta yenen Liverpool'a bakın. İnanın bana, taraftarlar olmadan bu oyunu değiştirmenin bir yolu olamazdı. Liverpool taraftarları 3-0 biten ilk yarıda takımlarının arkasında durdurlar. Bu da oyunculara geri dönmeleri için farklı bir motivasyon sağladı. Taraftarlar bu oyunun büyük bir parçası olmaktan çok daha fazlası."

Hamit Altıntop'un final tahmini

Sohbetimizi zor bir soruyla bitiriyoruz. Hamit Altıntop, 29 Mayıs'taki finalde hangi takımların oynamasını bekliyor?

"Çeyrek finallerin ilk ayağından sonra cevap verebilir miyim?!"

Tamam, şimdi söyleyeceğim. Sanırım final Manchester City ve Real Madrid arasında olacak."

"Fakat umarım Bayern Münih ile Real Madrid oynar!"

Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde hangi eşleşmeler var?

Şampiyonlar Ligi'nde sekiz takım, Altıntop'un çektiği kura sonunda birbiriyle eşleşti.

Perde Real Madrid - Liverpool ve Manchester City - Borussia Dortmund maçlarıyla başlayacak.

Sonrasında ise Bayern Münih - Paris Saint-Germain ve Chelsea - Porto eşleşmelerini izleyeceğiz.