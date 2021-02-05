Hamsi avcılığında yasağın biteceği tarih belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hamsi avcılığında yapılan kısıtlamaya ilişkin, “Hamsi avcılığında kısıtlama 7 Şubat 2021 tarihi saat 01.00’den itibaren sona erecek. Ek tedbirlerle avcılık başlayacak” ifadelerini kullandı.
Samsun’da katıldığı ’Tarım-Orman Sektör Toplantısı’ sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Hamsi avcılığında kısıtlama 7 Şubat 2021 tarihi saat 01.00’den itibaren sona erecek. Ek tedbirlerle avcılık başlayacak. Av için il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yazılı beyan verilecek. Bakanlık av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak. Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla iki adet karaya çıkış noktası belirlenecek.
Avlanan hamsiler bu noktalardan il/ilçe müdürlükleri gözetiminde karaya çıkarılacak. Gemilerde elek sistemi ve elemek için tambur olmayacak veya mühürlenecek. Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke, işletmenin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğü personelinin kontrolü sağladıktan sonra giriş izni verilecek. Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 cm’nin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak” diye konuştu.
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